Сегодня, 23 мая, в Саратове на Московской улице 37 загорелась пристройка 6*3 в трехэтажном административном здании. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работали четыре единицы техники. В 12:40 возгорание на площади в 18 квадратных метров ликвидировали. Пострадавших нет.

В городской администрации сообщили, что из-за этого произошло отключение электричества на Московской улице, 35

Поэтому телефон городской Единой дежурно-диспетчерской службы 659-659 временно недоступен. По всем вопросам горожане могут обращаться по номеру 37-13-08.