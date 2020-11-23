Члены президиума регионального политического совета «Единой России» согласовали кандидатуры глав Краснокутского и Красноармейского районов Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Члены президиума поддержали кандидатуру Валентины Гречушкиной на пост главы Краснокутского района.

— Мы знаем Валентину Владимировну давно по совместной работе. Она была секретарем Дергачевского местного отделения партии, главой Дергачевского района, трудилась в правительстве области. Имеет большой опыт работы. Считаю, сможет проявить свои профессиональные качества и на должности главы Краснокутского района, – отметил Николай Панков.

На должность главы Красноармейского муниципального района президиум согласовал кандидатуру первого замглавы администрации Красноармейского района Александра Зотова.

— Александр Зотов свой трудовой путь начинал простым рабочим, с 2007 года член партии. Отмечу, местные жители отзываются о нем как о коммуникабельном и ответственном человеке, – рассказал член президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Агапов.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что партия берет на себя ответственность за принимаемые кадровые решения.

— Согласование кандидатур – это ответственность перед людьми. Отмечу, «Единая Россия» берет эту ответственность на себя. Поэтому все главы районов области, получившие партийную поддержку, регулярно заслушиваются на президиуме и перед депутатами фракции с отчетами о своей работе. Такой диалог позволяет найти решение проблем, которые волнуют наших жителей, – сказал Николай Панков.