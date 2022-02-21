Напомним, пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех местных общественных приемных партии Саратовской области.

Сбор продуктов питания с длительным сроком хранения, гигиенических принадлежностей и детских вещей объявил секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков. За двое суток жители области и депутаты «Единой России» укомплектовали первую машину. Гуманитарная помощь отправилась в Воронежскую область, куда прибыли беженцы и Донецкой и Луганской народных республик.

-Спасибо всем, кто уже оказал помощь или собирается это сделать. Люди откликнулись быстро. Уже в выходные передавали в пункты сбора продукты, средства гигиены и другие необходимые вещи. Сейчас продолжаем информировать граждан в СМИ, социальных сетях. И нужно быть готовыми к тому, что еще больше людей захотят помочь.

Поэтому привлечем к работе все ресурсы. «Первички», партийный актив, МГЕР, волонтеров. Чтобы поступившие товары и продукты были рассортированы и оперативно направлены туда, где больше всего в них нуждаются. Работа не будет прекращаться ни в выходные, ни в праздничные дни, – отметил Панков.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех общественных приемных партии. Всю информацию можно получить в областном волонтерском центре «Единой России», тел.: 8-8452-27-12-07.