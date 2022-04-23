Сегодня, 23 апреля, на масштабной весенней акции собралось более 50 человек — депутаты «Единой России», партийные активисты, кураторы партийных проектов, молодогвардейцы и неравнодушные жители. Добровольцы очистили от растительного и бытового мусора территорию Ставского леса около озера Сазанка.

Вместе с активистами уборку проводили Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, депутат Государственной Думы РФ Александр Стрелюхин, депутаты Саратовской Областной Думы Юлия Литневская, Юлия Ермакова и другие.

«Только своим личным примером можно побудить жителей заботливо относиться к родному городу. Спасибо всем, что пришли и поддержали акцию «Единой России». Меньше слов — больше дела!» — отметил Дмитрий Петрович.