Энгельсского местное отделение партии «Единая Россия», в лице Секретаря Дмитрия Плеханова, активно приняло участие в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР эвакуированных на территорию России. Вчера большегруз с продуктами питания и бытовой химией отправились из Саратова в Воронежскую область.

Отдельно отметим, что многие предприятия Энгельсского района откликнулись и предоставили помощь беженцам.

«Вчера вечером наш президент принял решение признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Оно основано на мнении жителей, исходя из их безопасности.

На основе договоров о дружбе и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками считаю, что долг каждого гражданина — откликнуться и помочь людям, которые оказались в столь сложной ситуации. Мы безусловно не оставим своих соотечественников в беде в этот период», — прокомментировал Дмитрий Плеханов.