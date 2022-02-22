Пункты сбора гуманитарной помощи открыты во всех общественных приемных «Единой России.

Сегодня секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков призвал общественные организации области объединить усилия по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР.

В Марксовский район прибыли 120 человек. Их разместили в детском лагере «Орленок». Для прибывших организованы места проживания и горячее питание. Местное отделение «Единой России» в Марксовском районе также оказывает необходимую поддержку. Секретарь Галина Воеводина помогла найти для семей с младенцами пять детских кроваток с комплектами постельного белья, предметы личной гигиены и детское питание для малышей.

-Наша задача обеспечить комфортное пребывание людей, которым пришлось уехать из родных домов. Будем с ними на связи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, – сказала Воеводина.

В Заводском районе жители и депутаты областной Думы передали в пункт сбора гуманитарной помощи гигиенические средства для беженцев.

В Балашовском районе жители принесли в общественную приемную партии детскую и взрослую одежду, постельные принадлежности, посуду и продукты питания.

Татищевское местное отделение партии также продолжает формировать партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Секретарь Вязовского первичного отделения доставила предметы первой необходимости в пункт приема. Мария Тюрина отметила, что долг каждого гражданина-откликнутся и помочь людям, которые оказались в столь сложной ситуации.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса партия отправила из Саратовской области вчера, 21 февраля. Николай Панков подчеркнул, что эта работа будет продолжаться в выходные и праздничные дни.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех общественных приемных партии. Полную информацию можно получить в областном волонтерском центре «Единой России», тел.: 8-8452-27-12-07.