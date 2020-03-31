Средства индивидуальной защиты получат медицинские работники, чтобы снизить риск заражения, подчеркнул секретарь реготделения Партии Николай Панков.

Региональное отделение «Единой России» передало две тысячи медицинских масок четырем саратовским поликлиникам. Они приобретены на средства партии для того, чтобы защитить безопасность медицинских работников в период пандемии. Медицинские маски поступят в поликлиники №3, 7, 10, 14.

— В наш мониторинговый центр ежедневно поступает информация о дефиците масок. В региональном отделении партии приняли решение за свой счёт приобрести данную продукцию, маски будут переданы медицинским работникам для того, чтобы снизить риск их заражения. Это будет еще одним способом отблагодарить весь персонал учреждений здравоохранения, которые помогают всем нам справиться с пандемией, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков.