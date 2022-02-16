Сегодня, 16 февраля, в Энгельсском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошёл круглый стол, посвященный использованию технических средств оповещения в транспорте для глухонемых.

Инициатором выступил координатор проекта «Единая страна – доступная среда» Андрей Церковников.

На круглом столе обсудили отсутствие звуковых и световых систем оповещения для маломобильных групп населения.

«95% общественного транспорта должно быть обеспечено системой звукового и светового оповещения. В действительности большая часть маршрутного такси обеспечено вышеуказанной системой, что нельзя сказать о межгородском транспорте.

Представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства области совместно с общественниками осуществят выездной контроль на наличие и работоспособность звуковых и световых систем оповещения в общественном транспорте города Энгельса и по маршруту Саратов-Энгельс», — заявил представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

По результатам данного мониторинга будет проведён повторный круглый стол.