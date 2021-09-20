На сегодняшней пресс-конференции партии ЕР озвучили, что явка на выборы 2021 года в Госдуму составила в Саратовской области 56.81%. Обработано уже 99.8% голосов с участков.

ЕР набирает 60.3%, КПРФ- 20.4%, ЛДПР 5,13%.

Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что в 163 одномандатном округе Вячеслав Володин получил 72,52% голосов и опередил Анидалова, который получил 15.82%. В 164 округе сам Панков получил 63,7% голосов, в 165 округе у Андрея Воробьева 53,69% и он на 53 тысячи человек опередил ближайшего конкурента. В 166 округе победил Александр Стрелюхин — 52,38%.

Так, ЕР в области получает четыре места в Госдуме по одномандатным округам и может рассчитывать на три места по списку партии.

Также депутат отметил, что по всем округам наблюдалась равномерная явка.

—Будем анализировать данные по участкам. Везде явка более 50 процентов, хорошая явка, хорошая активность жителей. Большая заслуга в этом лидера списка партии в регионе Вячеслава Володина. Хорошо и сработала Народная программа партии, — поделился Панков.