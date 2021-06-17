Завершилась реконструкция Дома культуры «Анисовский», которая была проведена в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

В преддверии дня открытия учреждение посетила региональный координатор проекта Инна Десницкая.

На встрече с директором ДК и представителями управления культуры администрации Энгельсского района, участники обсудили итоги реконструкции и то как она повлияла на жизнь поселка.

— Благодаря проекту ДК «Анисовский» получил возможность обрести новую жизнь и продолжать радовать жителей. На данный момент завершены и приняты все работы по обновлению Дома культуры. Остались финальные штрихи, сейчас ДК подготавливают к открытию. Мы все с нетерпением ждем этого поистине радостного события, — прокомментировал встречу местный координатор проекта Олег Малецкий.

Реконструкция велась с середины февраля 2021 года и на всех этапах контролировалась общественным советом местного партийного проекта «Развитие малой Родины».

В ДК был произведен ремонт крыши, фасада и входной группы. Также отремонтированы внутренние помещения по всем назначениям, полностью обновлен актовый зал. Модернизирована системы освещения, это поможет повысить качество организации концертных программ и создать более комфортные условия для работы артистов. Сейчас в «Анисовском» выступают свыше 30 творческих коллективов, три из которых имеют звания «Народный».

Напомним, что торжественное открытие Дома культуры пройдет 24 июня при участии главы Энгельсского района Алексее Стрельникове и членов «Единой России».