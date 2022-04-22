Секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов и депутаты Саратовской областной Думы посетили временный пункт размещения эвакуированных жителей Донбасса. Для них привезли пасхальные куличи и поздравили с наступающим праздником, который беженцы вынуждены встречать вдали от родного края, с верой на мир и благополучие.

Андрей Корнеев, Юлия Ермакова, Анастасия Реброва проконсультировали беженцев по разным сферам: медицина, образование и другие.

— Праздник Пасхи духовно объединяет людей. Сегодня настало то время, когда вся Россия должна быть едина как в делах, так и в мыслях, когда от нашей сплоченности и единодушия зависит будущее всей страны, – отметил Дмитрий Плеханов.