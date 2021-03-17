Такая инициатива была принята в рамках работы партийного проекта «Здоровое детство» Энгельсского местного отделения партии «Единая Россиия».

На встрече с представителями администрации ЭМР, Партии и питающих организаций, участники встречи обсудили вопрос предоставления льгот для питающих организаций, работающих в школах города Энгельса и сельских школах Энгельсского района. По инициативе Энгельсского отделения партии «Единая Россиия» коллегиально принято решение внести данный вопрос на рассмотрение Собранию депутатов Энгельсского муниципального района.

— Данная инициатива позволит значительно улучшить качество школьного питания. За счёт снижения стоимости арендной платы питающие организации смогут перераспределить балансовые расходы и направить высвобожденные средства на повышение качества приготовленных блюд, — рассказал Дмитрий Плеханов.

Мероприятие состоялось на площадке Энгельсского местного отделения партии «Единая Россиия». На встрече присутствовали Исполняющий полномочия секретаря Энгельсского отделения партии «Единая Россиия» Дмитрий Плеханов, заместитель главы Энгельсского района по социальной сфере Иван Дзюбан, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россиия» Алла Фетисова, районные и областные депутаты, директора сельских школ, представители общественности, а также представители питающих организаций.