Сегодня Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» предоставило необходимый пакет документов на 35 кандидатов в Саратовскую городскую думу. Среди них девять действующих депутатов. Это говорит о значительном обновлении депутатского корпуса.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков отметил, что все кандидаты «Единой России» стали победителям предварительного голосования заручившись поддержкой людей.

— Все кандидаты от нашей партии прошли предварительное голосование и получили большую поддержку жителей города. Впереди большая работа. Главное – оправдать полученное доверие и честно работать на благо людей. Вместе с жителями решать существующие проблемы и реализовывать поставленные задачи, — отметил Николай Панков.