Сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей, они направлены на оказание помощь пострадавшим.

В партии «Единая Россия» продолжается сбор членских взносов и благотворительных пожертвований для оказания помощи медучреждениям и врачам, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

— Большинство наших коллег на этот призыв откликнулось. Сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей. На эти деньги «Единая Россия» закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей, – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Партией направлены наборы средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. Их бесплатно раздают жителям активисты волонтерских центров «Единой России».

В Саратовской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России». Депутаты и обычные партийцы передают для врачей и жителей области медицинские маски и дезинфицирующие средства, продуктовые наборы, товары первой необходимости.

— Более двух месяцев в нашей области работает волонтерский центр, созданный по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы Николая Панкова. На протяжении этого времени получают помощь врачи, в больницы области были переданы средства индивидуальной защиты для персонала. Важно, что эта помощь оказалась своевременной и необходимой. Волонтеры также помогают и простым жителям области, которые находятся на самоизоляции – передают продуктовые наборы, товары первой необходимости. Прежде всего, это представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми и все те, кто находится в зоне риска. Наши волонтеры всегда готовы откликнуться на просьбы жителей. В самом начале эпидемии они подставили свое плечо – приходили записываться в добровольцы и оказывали посильную помощь населению, – отметил депутат Саратовской областной думы, региональный координатор партпроекта «Единая страна – Доступная среда» Евгений Ковалев.