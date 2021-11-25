После закрытия Энгельсской концертной организации в посёлке Новое Осокорье от местных жителей района было получено много обращений в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой открыть дом культуры. Уже в ближайшее время, по инициативе Секретаря местного отделения партии Дмитрия Плеханова при поддержки главы района Алексея Стрельникова, планируется открыть отремонтированный Дом культуры «Искра».

Координатор проекта Олег Малецкий совместно с представителем Общественного совета Каштановой Еленой Павловной провели мониторинг ремонтных работ в данном учреждении. На сегодняшний день, в культурно-досуговом отделе МБУ «Дом культуры» Искра» проведен масштабный объём работ: уже осуществлён ремонт кровли, отмосток и фундамента. Во всём ДК установили пластиковые окна и укрепили стены. Была произведена полная замена отопительной системы и входной двери. Полный ремонт фойе, санузлов и методического кабинета. В настоящий момент продолжается ремонт сцены, гримёрок и зрительного зала. Далее по плану ремонт фасада, входной группы, установка пандуса и, конечно же, благоустройство прилегающей территории.

-Данный район постоянно развивается, поэтому культурный объект имеет большую востребованность среди местных жителей, открытие которого они ждут с огромным нетерпением. Уверен, в обновлённом здании будет комфортно и тем, кто здесь работает, и тем, кто будет приходить сюда заниматься, — отметил координатор партийного проекта Олег Малецкий.



