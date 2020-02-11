Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466,617 тысячи рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616,617 тысячи рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.

-Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения – наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране, – подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Ленинском районе Саратова Евгений Ковалев отметил, что инициативы, озвученные в послании Президента Федеральному собранию, являются беспрецедентными мерами социальной поддержки и касаются каждого жителя нашей страны.

-Буквально на прошлой неделе в Ленинском районе мы проводили расширенное заседание политсовета, на котором совместно с жителями обсудили меры социальной поддержки населения, предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным. Все они были позитивно восприняты многими семьями.

На территории нашей области уже действует ряд мер поддержки семей с детьми, в рамках которых предусмотрены различные денежные выплаты. В частности, с января 2012 года в нашем регионе действует закон о региональном материнском капитале. Использовать средства регионального маткапитала родители вправе на улучшение жилищных условий и получение образования детьми. В прошлом году депутатским корпусом были внесены изменения в региональное законодательство о дополнительном предоставлении права на получение регионального материнского капитала жителям области, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка в 2018-2021 годы. Кроме того, с целью поддержки многодетных семей в области принят закон, предусматривающий ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте до трех лет при рождении третьего и последующих детей, которым с 1 января 2020 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 6,495 тысячи до 9,723 тысячи рублей.

Для нас очень важно, чтобы жители нашей области как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами социальной поддержки граждан. Их принятие, безусловно, станет дополнительным подспорьем для родителей, – сказал Ковалев.