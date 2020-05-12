Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан избран руководителем фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе, сообщает пресс-служба партии «ЕР».

Решение принято сегодня, 12 мая, на заседании фракции. Кандидатуру Дзюбана поддержало большинство парламентариев. Также на должность руководителя фракции претендовал депутат Роман Ковальский, но он уступил по количеству поданных за него голосов.

Иван Дзюбан поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал активно работать в качестве руководителя фракции, опираясь в принятии тех или иных решений в первую очередь на мнение жителей области.