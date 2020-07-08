Данные диагностики, результаты медицинских исследований пациентов и их истории болезни в Саратовской области намерены вносит в единую цифровую базу. Об этом сегодня шла речь на круглом столе «Развитие системы медицинской помощи в новых микрорайонах как важное условие достижения целей нацпроекта «Здравоохранение».

Депутат гордумы, председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Александр Абраменко открывая мероприятие напомнил, что нацпроект «Здравоохранение» реализуется год, уже были подведены первые итоги: Саратовская область не попала ни в лидеры, ни в отстающие.

В текущем году в рамках проекта в регионе из бюджнтв выделено порядка пяти миллиардов рублей. Сейчас создается единая цифровая система медицинских учреждений. Больницы оборудованы в 15 районах Саратовской области

По поводу строительства онкоцентра сообщили, что он будет оснащен оборудованием, которого нет в нашем регионе. Замминистра здравоохранения региона Асят Выкова добавила, что также будет составлен план специалистов. Заявка на обучение будет направлена в СГМУ.

В ходе круглого стола отметили, что сейчас реорганизуют всю сферу: будут объединены и перепрофилированы медучреждения. Населению важно, чтобы медицинская помощь была доступной.