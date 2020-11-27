В Саратовской области вводится единый номер для справок по коронавирусу — 122. Об этом сообщили в мэрии.

Позвонить по нему и получить консультацию или вызвать врача, если вы заражены новой инфекцией можно по всей России.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here