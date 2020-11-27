Домой Рубрики Новости Саратова Единый номер для вызова врача при заболевании коронавирусом вводится в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Единый номер для вызова врача при заболевании коронавирусом вводится в Саратовской области По Новости Саратова - 27.11.2020 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области вводится единый номер для справок по коронавирусу — 122. Об этом сообщили в мэрии. Позвонить по нему и получить консультацию или вызвать врача, если вы заражены новой инфекцией можно по всей России. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки Сборная ПИУ РАНХиГС вошла в число призёров Всероссийских соревнований по футболу В Саратовской области отслужили панихиду по погибшему в концлагере солдату ВОВ ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки Новости Саратова - 27.11.2020 0 Завтра, 28 ноября, в Саратове пройдут сельхозярмарки в поселке Юбилейный, на торговой площадке “ТК на Топольчанской”, на перекрестке улиц Пензенской и Томской, рынке “Комсомольский”... Сборная ПИУ РАНХиГС вошла в число призёров Всероссийских соревнований по футболу 27.11.2020 В Саратовской области отслужили панихиду по погибшему в концлагере солдату ВОВ 27.11.2020 Десять человек трудились нелегально в ларьках на Ильинской площади в Саратове 27.11.2020 Парламентарий поздравил многодетных мам Заводского района 27.11.2020