В Саратовской области с 1 сентября будет принят единый стандарт питания школьников, сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Ирина Чинаева.

По ее словам, это поможет привести к единому нормативу питания школьников в государственных и частных школах. Как пояснила чиновница, после принятия стандарта, в региональном министерстве образования будут уверены в том, что все дети в регионе будут питаться согласно рекомендация Роспотребнадзора.

Напомним, Саратовская область недавно вошла в число регионов «с самыми вкусными школьными обедами».