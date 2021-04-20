В Саратовской области с 1 сентября будет принят единый стандарт питания школьников, сообщила исполняющая обязанности министра образования региона Ирина Чинаева.
По ее словам, это поможет привести к единому нормативу питания школьников в государственных и частных школах. Как пояснила чиновница, после принятия стандарта, в региональном министерстве образования будут уверены в том, что все дети в регионе будут питаться согласно рекомендация Роспотребнадзора.
Напомним, Саратовская область недавно вошла в число регионов «с самыми вкусными школьными обедами».
Вы издеваетесь?какие самые вкусные обеды?детям дают грамм сто несьедобной каши и кусок горелого хлеба.Питаемся как обычно за свой счет. То что дают «бесплатно»это есть невозможно. Или спипшиеся слизнявые макароны шмякнут в тарелку голыми руками и дают детям.конечно никто не ест
особенно отвратительны бесплатные завтраки в начальной школе
А почему не по московским нормам
Сегодня дети обедали в нашей школьной столовой:тушенная капуста, котлета, свеколный салат, компот….нормально. Позовчера: гречка с добротной жареной куриной ножкой и чай. Вчера был суп с мясом… Школа сельская, крупная.
У нас школьный завтрак. Каждый день каша, один раз неделю творожная запеканка. По пятницам слипшиеся макароны. Ребёнок это не ест. Говорит не вкусно. И это вкусная еда.!? Пусть кто это меню утверждал, питается так каждый день. Дети- не свиньи. Они хотят вкусно позавтракать.
В сельской местности лучше кормят,чем в городе.У меня ребенок ходит в 1 класс, еда ужасная.