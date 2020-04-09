Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет подготовка 2-й горбольницы Саратова к приему зараженных коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.

Зампред правительства Роман Бусаргин доложил губернатору, что до конца сегодняшнего дня планируется подключить все 98 мест для пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких в полном объеме. Во втором корпусе на 199 мест сейчас активно ведутся работы. Они будут завершены до 14 апреля.

Как рассказала главврач больницы Наталья Бакал, весь персонал лечебного учреждения подготовлен к работе с заболевшими коронавирсом людьми.

— Стоит задача полностью подготовиться к приёму больных с пневмонией, в том числе из-за коронавируса. На базе 2-й больницы мы создаем единый инфекционный центр лечения, сюда будут поступать пациенты с тяжелыми случаями со всех районов области. Строительную часть завершаем, с завтрашнего дня первый корпус нужно запускать. В кратчайшие сроки все технические работы должны быть завершены, завтра здесь уже будет карантинная зона. Постепенно, с 14 апреля, мы централизуем всех инфекционных больных во 2-ю больницу, — сказал Валерий Радаев.