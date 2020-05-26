Опубликовано расписание сдачи экзаменов для поступления в вуз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобраза.

В этом году выпускники начнут сдавать экзамены 3 июля. На этот день назначена сдача географии, литературы и информатики. Русский язык пройдет 6 и 7 июля. Профильная математика — 10 июля. 13 июля школьники напишу историю и физику, 16 — обществознание и химию, 20 — биологию и письменную чать по иностранным языкам, а 22 и 23 — устную часть по иностранным языкам.

24 июля — резервный день сдачи экзаменов, кроме русского и иностранного языков.

25 июля — резервный день для всех учебных предметов.

Также предусмотрен дополнительный период для тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать в основной период. Экзамены распределили следующим образом:

3 августа — география, литераты и информатика, биология, история и устная часть по иностранным языкам.

5 августа — русский язык.

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть по иностранным языкам.

8 августа — резервный день сдачи всех предметов.

Ранее стало известно, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы, а рассаживать сдающих будут в шахматном порядке.