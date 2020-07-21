ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли 20 июля в Саратовской области без нарушений. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Были задействованы 44 пункта проведения экзаменов, один на дому.

Устная часть языков пройдет 22 и 23 июля. Выпускники могут проверить свои знания в английском, немецком, французском, испанском, китайском.

В первых четырех случаях нужно сделать 40 заданий, в последнем 29 — за 180 минут. За письменную часть можно получить максимум 80 баллов, за устную 20.

Биологам нужно было сделать 28 заданий за три с половиной часа.

— На пунктах соблюдались все профилактические меры. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам – 22 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа, — подчеркнула исполняющая обязанности министра образования области Елена Нерозя.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит с 29 июня по 25 июля.