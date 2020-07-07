Вчера и сегодня, шестого и седьмого июля, свыше 10 тысяч выпускников Саратовской области сдавали ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Ребята за 210 минут должны были сделать 27 заданий. Это обязательный предмет для сдачи, минимум для него нужно набрать 36 баллов.

— Экзамены прошли штатно, сообщений о сбоях и нарушениях не поступило. На пунктах соблюдались все профилактические меры, рекомендованные Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Свои результаты участники экзамена, сдавшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, а сдавшие 7 июля – не позднее 23 июля, – рассказала и.о. министра образования области Елена Нерозя.

Напомним, что основной период ЕГЭ проходит с 29 июня по 25 июля.