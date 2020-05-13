Проведение Единого государственного экзамена будет перенесено на более поздний срок. Информация об этом в среду, 13 мая, появилась на официальном сайте Минпросвещения РФ со ссылкой на замминистра ведомства Виктора Басюка.

Во время видео-совещания с регионами чиновник уточнил, что сроки экзаменов будут скорректированы на сроки позже 8 июня. Кроме того, учащимся, не планирующим поступать в ВУЗы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

— Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с соблюдением всех эпидемнорм: уменьшено количество участников в аудитории, проведена дезинфекция помещений.

Для выпускников девятых классов отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых.