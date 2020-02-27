В Саратовской области продлили проведение зимнего маршрутного учета, пишет комитет охотничьего хозяйства. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Соответствующий приказ подписан председателем комитета Игорем Потаповым.

Собранные егерями данные будут основой для определения объемов добычи с целью регулирования ее численности.

В целях госучета разработана и утверждена постоянная схема маршрутов на общей протяженности более десяти тысяч километров. Ежегодно в пересчете животных принимают участие более 300 человек.

По данным за прошлый год численность диких зверей в регионе стабильная, а по некоторым видам, например косулям, наблюдается прирост численности.