Студенты, сотрудники и преподаватели Саратовской государственной

юридической академии сегодня, в день 160-летия П.А. Столыпина, возложили цветы к его

памятнику.

«Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся русский государственный деятель,

блестящий управленец и реформатор. Образцовый семьянин, замечательный супруг и

отец. Человек с большой буквы во всех смыслах. Который всем сердцем любил Россию и

был верен ее интересам до конца своей жизни. Его новаторские идеи, воплотившиеся

впоследствии в конкретных социально-политических реформах, кардинально изменили

жизнь простых людей, о благополучии которых Пётр Аркадьевич радел всей душой.

Велик его вклад и в развитие Саратовской губернии, которую он успешно

возглавлял с 1903 по 1906 годы. Столыпин и Саратов в исторической ретроспективе –

это неделимое целое.

Сегодня отмечается 160 лет со дня его рождения. Знаковый для каждого жителя

нашего региона, каждого гражданина нашей страны юбилей. И по случаю этой

памятной даты считаю необходимым поддержать инициативу ректора Саратовской

государственной консерватории им. Л.В. Собинова Александра Занорина о переименовании проспекта имени Кирова С.М. в проспект имени Столыпина П.А.!» – отметила Екатерина Ильгова.