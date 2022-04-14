Студенты, сотрудники и преподаватели Саратовской государственной
юридической академии сегодня, в день 160-летия П.А. Столыпина, возложили цветы к его
памятнику.
«Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся русский государственный деятель,
блестящий управленец и реформатор. Образцовый семьянин, замечательный супруг и
отец. Человек с большой буквы во всех смыслах. Который всем сердцем любил Россию и
был верен ее интересам до конца своей жизни. Его новаторские идеи, воплотившиеся
впоследствии в конкретных социально-политических реформах, кардинально изменили
жизнь простых людей, о благополучии которых Пётр Аркадьевич радел всей душой.
Велик его вклад и в развитие Саратовской губернии, которую он успешно
возглавлял с 1903 по 1906 годы. Столыпин и Саратов в исторической ретроспективе –
это неделимое целое.
Сегодня отмечается 160 лет со дня его рождения. Знаковый для каждого жителя
нашего региона, каждого гражданина нашей страны юбилей. И по случаю этой
памятной даты считаю необходимым поддержать инициативу ректора Саратовской
государственной консерватории им. Л.В. Собинова Александра Занорина о переименовании проспекта имени Кирова С.М. в проспект имени Столыпина П.А.!» – отметила Екатерина Ильгова.