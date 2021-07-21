Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало результаты мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования за 2020 год.

Данный мониторинг – это инструмент ежегодной оценки эффективности деятельности вузов, подведомственных Минобрнауки России, по шести ключевым направлениям: образовательная, научная, международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата и остепененность профессорско-преподавательского состава.

Почему этот мониторинг является для вузов своеобразной «лакмусовой бумагой» и на какие результаты по показателям прошлого года вышла Саратовская государственная юридическая академия, рассказала ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.

– Екатерина Владимировна, почему так важно современному вузу соответствовать критериям данного мониторинга?

– Начнем, пожалуй, с главного. Мониторинг эффективности – это определенная проверка на «профпригодность» вуза и его соответствия заданным параметрам, которую каждый год проводит наш учредитель – Минобрнауки России. Эта система оценивания действует уже несколько лет. Сегодня результаты анализируются в разрезе динамики по сравнению с предыдущим годом.

Основное требование – попасть в ранее заданные минимальные числовые значения, что позволяет говорить об эффективности или, наоборот, неэффективности работы образовательной организации. Сверхзадача – это ежегодная динамика роста обозначенных показателей. И по итогам 2020 года СГЮА существенно укрепила свои позиции!

– Расскажите подробнее, в каких направлениях академия сделала ощутимый рывок?

– Почти во всех. Показатели выросли значительно. Самый приятный и наиболее ощутимый результат у нас в науке. По сравнению с 2019 годом эффективность этого направления в академии выросла на 82,3 процента! Определяется она объемом привлеченных вузом финансовых средств на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ из расчета на одну ставку профессорско-преподавательского состава. Это и полученное государственное задание, различные гранты, проекты, в которых приняли участие наши ученые. Это признание авторитета нашей научной школы, ее востребованности. И сейчас можно говорить о том, что уже есть отличный задел, чтобы и в 2021-ом этот показатель был на должном высоком уровне.

Критерий «Образовательная деятельность», который рассчитывается на основании среднего балла ЕГЭ студентов, принятых вузом на первый курс, также вырос – на 6,4 процента. По итогам 2020 года он составляет 70 баллов. Это говорит о качестве контингента обучающихся, о прочных знаниях, полученных ими в довузовских учебных заведениях, о стремлении таких талантливых и целеустремленных ребят связать свою будущую профессиональную жизнь именно с академией и юриспруденцией.

На 6,5 процента увеличился показатель «Финансово-экономическая деятельность», то есть объем заработанных вузом в 2020 году финансовых средств. И это тоже чрезвычайно важно для развития инфраструктуры академии, внедрения новых мер социальной поддержки обучающихся и работников, укрепления материально-технической базы и многих других направлений.

Выросла и заработная плата профессорско-преподавательского состава. Этот показатель мониторинга в прошлом году стал больше на 5,4 процента. А в общем он составляет 213,27 процента! Здесь мы видим не только неукоснительное исполнение нашим вузом майских указов президента, но и реальный рост зарплаты ППС академии. Поэтому сегодня связать свою профессиональную жизнь с преподаванием и научно-исследовательской деятельностью в СГЮА стремятся не только молодые исследователи, но и уже состоявшиеся в других российских вузах ученые. И мы их с большим удовольствием принимаем на работу, гарантируя отличные условия труда.

Стоит сказать также и о таком дополнительном критерии, как остепененность профессорско-преподавательского состава. Определяется он количеством ППС, имеющих степени кандидата или доктора наук, из расчета на 100 обучающихся. В прошлом году он в академии вырос на 3,9 процента. Это положительная динамика в сравнении с предыдущими отчетными периодами. И она обязательно будет расти!

Единственный показатель, в котором у нас наблюдается определенная отрицательная динамика по отношению к прошлому году, это «Международная деятельность». Данный критерий определяется количеством иностранных студентов, обучающихся в вузе. Однако, у этой ситуации есть объективная сторона, связанная с пандемией covid-19. Границы закрыты, из-за чего приток абитуриентов из стран ближнего и дальнего зарубежья снизился значительно. Тем не менее, мы, конечно же, уже перестроили эту работу с учетом сложившихся реалий, и сейчас активно развиваем международное взаимодействие посредством онлайн-технологий и дистанционного формата обучения иностранных студентов. В текущем году мы заключили международные соглашения о сотрудничестве с такими вузами-партнерами, как Самаркандский государственный университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, а также уже запланировано заключение аналогичных соглашений с Западно-Казахстанским университетом им. М. Утемисова, Ташкентским государственным юридическим университетом и рядом других иностранных образовательных организаций. И мы, конечно же, приложим максимум усилий, чтобы в академии училось как можно больше ребят из других стран, а это важное направление также динамично развивалось наравне с другими показателями эффективности нашей деятельности.

– Какие перспективы у академии в текущем году? Удержите такой высокий уровень?

– Безусловно! Сегодня Саратовская государственная юридическая академия работает в полную силу в режиме 24/7. И наша управленческая команда способна на большее! Главное, что у нас есть искреннее желание реализовать существующий потенциал на все 100 процентов, выйти из зоны комфорта и принести как можно больше «дивидендов» родному вузу, региону, стране. И мы уверены, что все задуманное обязательно будет успешно реализовано!