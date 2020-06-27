В Балакове Саратовской области завершилось расследование транспортного происшествия с участием танкера «Александр Шемагин», заявили в Ершовской транспортной прокуратуре.

Напомним, что в конце мая этого года нефтеналивной танкер «Александр Шемагин» протаранил причальную стенку шлюза в городе Балаково Саратовской области.

Ранее заявлялось, что у судна отказал подруливающий носовой двигатель, но в процессе проверки транспортной прокуратурой столкновения, выяснились иные причины. На данный момент установлено, что старший помощник капитана танкера допустил судоводительную ошибку во время управления судном. Именно его ошибка и привела к неуправляемости судна и повреждению гидротехнического сооружения.

Более того, капитан судна даже не известил о факте транспортного происшествия, за это ему предъявлено отдельное требование.

На сегодняшний день в отношении старшего помощника капитана и капитана танкера возбуждены дела об административных правонарушениях.