Сегодня информационный портал «Новости Саратова» сообщал о выявленном факте массовой гибели рыбы в Саратовской области. Специалисты министерства природы и экологии выехали на место происшествия и выявили причину гибели рыбы.

В пруду поселка Дубки был обнаружен канализационный сток. Инспекторы сообщают, что от пруда исходил неприятный запах, свидетельствующий о наличии сточных вод.

На берегу пруда действительно было найдено много мертвой рыбы. Сейчас министерством отобраны пробы природной воды из пруда, а на виновных лиц, которых только предстоит выявить, будет наложен административный штраф.

Все данные о факте гибели были направлены в Рыбнадзор для предъявления ущерба водным биологическим ресурсам.