Нефтепродукты вылились в ночь на 20 августа в городе Саратов.

Как сообщили в соцсетях пользователи, на дороге от Крекинга на Увек после Факела была разлита толстым слоем нефть.

В связи с этим для автомобилистов возникла сложность в передвижении по очень скользкой и вязкой от нефти трассе.

Якобы дорога в ночь была полностью перекрыта, — утверждают очевидцы экологической катастрофы.

По одной из версий, в это время битумовоз на подъёме и спуске сливал нефть. Нарушитель пока не установлен.

В качестве подтверждения в группе «ЧП» ВКонтакте опубликовано несколько фотографий, на которых видно залитую нефтью трассу.

«Мне прислал эти фото знакомый, который не мог попасть домой 19-го, но на следующей день всё убрали. Скрыли ЧС», — пишет в группе саратовец Константин Максимов.

Фото: соцсети