Приволжская железная дорога приняла участие в ежегодной международной экологической акции «Час Земли», которая состоялась 28 марта.

Вечером с 20:30 до 21:30 на здании Управления ПривЖД, а также на железнодорожных вокзалах в Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балаково, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петров Вале, Котельниково, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке была отключена декоративная подсветка фасадов.

Кроме того, акция на ПривЖД затронула девять административных зданий, 12 домов отдыха локомотивных бригад и баз запаса, а также 50 систем освещения производственных территорий. В результате было сэкономлено более 750 киловатт-часов.

«Час Земли» – международная экологическая акция, в ходе которой предлагается на один час выключить свет, электроприборы. Она напоминает о необходимости бережного и ответственного отношения к природе, энергетическим ресурсам, привлекает внимание к проблемам изменения климата, экологической ситуации на планете в целом.