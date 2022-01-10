В региональном центре «Молодёжь плюс» состоялась обучающая встреча «Экология – это я или мы?» для представителей волонтёрских объединений вузов и ссузов Саратовской области.

Среди спикеров встречи были основатель экоцентра «Экологизатор» Татьяна Хохлова и координатор движения «Волонтёры Культуры» в Саратовской области Софья Самолина. Также активное участие в работе мероприятия приняли сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Спикеры делились опытом успешной реализации экологических проектов и мероприятий, говорили о государственной поддержке экологических инициатив со стороны органов власти и необходимости модернизации законодательства в сфере экологического добровольчества. Также в ходе выступления доцента кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС Анны Алихаджиевой была раскрыта степень важности участия современной студенческой молодёжи в решении накопившихся экологических проблем общероссийского и регионального масштаба. Мероприятие прошло в рамках «диалога на равных», где каждый из участников мог задать интересующий вопрос.

—Подобный формат встреч с молодёжью в настоящее время весьма актуален и безусловно полезен. Эколого-нравственное воспитание — важная часть образовательного процесса в нашем вузе. Проблемы, о которых шла речь в рамках встречи эколоволонтёров, были самые разнообразные. Это развитие охраны природных территорий, отходы, их сортировка и утилизация, экоакции на территории Саратовской области и за её пределами, очищение Волги, перспективы развития волонтёрского движения России. Было приятно осознавать, что ребята готовы принимать участие в экологических акциях и им не безразлично экологическое будущее нашей страны, – отметила Анна Алихаджиева.