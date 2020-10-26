По итогам января-сентября 2020 года на полигоне Приволжской магистрали достигнута экономия топливно-энергетических ресурсов на сумму более 145,1 миллиона рублей.

В результате повышения энергетической эффективности перевозочного процесса сэкономлено около 107 миллионов рублей. Показатели энергосбережения улучшились как в дизельной, так и в электрической тяге. Экономия дизтоплива по итогам января-сентября составила 1,191 тысячи тонн, электроэнергии – 21,764 миллиона киловатт. Их фактический удельный расход снижен на 0,7 процента и 2,6 процента, соответственно.

Повышения энергоэффективности перевозочного процесса удалось добиться благодаря проведению ряда организационно-технических мероприятий. В их числе сокращение времени простоя на промежуточных станциях, уменьшение числа неграфиковых остановок грузовых поездов, увеличение среднего веса поезда и многое другое. Вместе с тем был улучшен график проследования грузовых составов по энергооптимальному расписанию.

Существенная экономия также достигнута в стационарной энергетике. В результате оптимизации работы теплогенерирующего оборудования, а также систем отопления зданий и сооружений сэкономлено 32,7 миллиона рублей. Ещё пять миллионов рублей сэкономлено благодаря внедрению экономичных светильников, оптимизации уровня освещённости в служебных помещениях, изменения режима работы электросистем.

Благодаря оптимизации режима работы электрообогрева стрелочных переводов, модернизации насосного оборудования и использованию средств малой механизации удалось сберечь 12,3 миллиона рублей.

В настоящее время на полигоне ПривЖД продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.