По итогам 2021 года на полигоне Приволжской магистрали достигнута экономия топливно-энергетических ресурсов на сумму 230 млн рублей.

В результате повышения энергетической эффективности перевозочного процесса сэкономлено более 184,4 млн рублей. Показатели энергосбережения улучшились как в дизельной, так и в электрической тяге. Экономия дизельного топлива по итогам 2021 года составила 3 592 тонны, электроэнергии – 12 742 тыс. кВт.

Повышения энергоэффективности перевозочного процесса удалось добиться благодаря проведению ряда организационно-технических мероприятий и улучшению показателей использования локомотивов. В частности, был улучшен график проследования грузовых составов по энергооптимальному расписанию, продолжилось развитие тяжеловесного движения.

Существенная экономия также достигнута в стационарной энергетике. В частности, в результате оптимизации режимов работы систем внутреннего и наружного освещения, внедрения экономичных светильников и энергосберегающих технологий сэкономлено более 8,8 млн рублей. Ещё 10,9 млн рублей сэкономлено за счёт оптимизации работы теплогенерирующего оборудования, систем отопления зданий и сооружений, а также внедрения тепловых насосов.

Были также оптимизированы режимы работы технологического оборудования, транспорта, систем вентиляции и кондиционирования производственных, административных и бытовых помещений. Данные мероприятия позволили сберечь ещё 13,5 млн руб. В 2022 году на полигоне ПривЖД продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности.