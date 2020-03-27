Апелляционный суд изменил приговор в отношении бывшего адвоката Анатолия Кудрявцева. Об этом сообщает Южное СУТ России.

В 2017 году защитник пообещал своему клиенту смягчить приговор за 2,5 миллиона рублей. Подсудимый согласился и передач сначала миллион, а через четыре дня адвокат сообщил о непредвиденных трудностях. Он заверил подзащитного, что требуется еще 2,5 миллиона. Мужчина согласился на условия, но деньги не отдал, так как не располагал такой суммой.

Суд приговорил Кудрявцева к двум годам условки и штрафу 300 тысяч рублей. Во время пересмотра дела экс-адвокату заменили условный срок на реальный.