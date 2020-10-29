Статью в Wall Street Journal, которая едва не стала причиной импичмента президент США Дональда Трампа, могла сфабриковать экс-чиновница мэрии и правительства Саратова Ольга Галкина. Об этом сегодня пишут мировые СМИ.

В 2016 году Ольга Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, владевшей хостингом Webzilla, передала сотруднику британской разведки MI-6 некие материалы, которые в последствии стали причиной расследования ФБР, и легли в основу слухов о связях Дональда Трампа с Россией.



— В ноябре 2016 года она ушла с работы, а через несколько недель передала информацию для доклада, в том числе с обвинением в адрес бывшего работодателя. Галкина, по данным Wall Street Journal, была источником информации о том, что Webzilla участвовала во взломах во время президентских выборов 2016 года. Она же «стояла за утверждением», что в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн провел секретную встречу с сотрудником российской разведки в Праге, где обсуждал, как заплатить хакерам. Галкина получила вопросы издания, но не ответила на них, — говорится в переводах публикации WSJ.

Ольга Галкина работала в мэрии и правительстве Саратова. Как говорят ее бывшие коллеги, она была склонная опаздывать на работу и исчезать во время рабочего дня безо всякого поводы. Кто-то связывал это со злоупотреблением алкоголем.