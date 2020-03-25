Бывший министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов готовится предстать перед судом по обвинение в должностных преступлениях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Как считает следователи, начиная с 2015 года зная об образовавшейся у подведомственных учреждений задолженности по налогам в 25 миллионов рублей, искусственно из обанкротил, сократив сотрудников, вывел имущество этих организаций и закрепил его за вновь созданными юридическими лицами.

Также в 2015 году Дмитрий Соколов, зная о коммерческая организация по госконтракту на до конца определила водоохраную зону реки Малый Узень Саратовской области, подписал акт приема-передачи. В результате предприятию было перечислено 1,3 миллиона рублей.

Все эти эпизоды выявили оперативники ФСБ и полиции. Уголовное дело передано в суд.