Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на полях Петербургского форума встретился с бывшим депутатом госдумы от нашего региона, а ныне главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Продвижение Саратовской области на уровне страны и других государств – одно из ключевых направлений развития региона. От успешного позиционирования территории зависит приток инвестиций, эффективность работы туристической отрасли, интенсивность научного и культурного обмена, — сказал Валерий Радаев.

По словам Евгения Примакова, федеральное агентство может помочь в презентации саратовских проектов в разных странах мира, стажировках иностранных студентов, организации зарубежных гастролей саратовских артистов и приезда в Саратов зарубежных исполнителей.

Напомним, Евгений Примаков представлял Саратовскую область в госдуме до 26 июня прошлого года, когда его назначили главой Россотрудничества.