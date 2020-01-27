Бывший депутат Балашовского района Саратовской области готовится предстать прежде судом по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Следствие считает, что с 2013 по 2015 года обвиняемый, будучи в тот момент депутатом райсовета, вместе с четырьмя своими подельниками, которые уже осуждены, организовал преступную схему по перекачке денег из ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». В цепочке. По которой шел денежный поток были задействованы подкотрольные депутату предприятия ООО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети». Таким образом монополист потерял около 33 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в суд.