В Саратовской области сменился руководитель управления почтовой связи, сообщает пресс-служба регионального управления ФПС.

На пост главного почтмейстера региона назначен Сергей Дубровин, ранее работавший начальником Тольяттинского почтамта Самарской области.

Сергей Дубровин до прихода в АО «Почта России» занимал руководящие должности в коммерческих компаниях и организациях. Он имеет два высших образования. Окончил Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Напомним, в феврале на должность главного почтмейстера Саратовской области был назначен Александр Анохин, ранее работавший в X5 Retail Group. Ранее он возглавлял кластер в сети магазинов «Пятерочка», сеть магазинов «Магнит».