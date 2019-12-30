Бывший глава Саратова Валерий Сараев заплатил 120 тысяч рублей штрафов, наложенных на него региональным УФАС.

Антимонопольщики наложили на Сараева взыскание за подписание в 2017 году восьми правовых документов, по которым муниципальным предприятиям предоставлялись субсидии на 139 миллионов рублей. Согласно закону эти деньги должны были распределяться с использованием конкурсной системы отбора. Тогда администрация Саратова это требование проигнорировала.

Валерий Сараев пытался оспорить решение ФАС, однако проиграл в двух судебных инстанциях. Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящий момент штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей полностью оплачены.