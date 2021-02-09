Сегодня, 9 февраля, распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ПФО Людмила Борисова назначена на должность федерального инспектора по Саратовской области, сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО.

Людмила Борисова родилась, училась и работала в Саратовской области, хорошо знает специфику региона. До назначения федеральным инспектором занимала пост руководителя Саратовского Управления Федеральной антимонопольной службы России.

Напомним, сегодня стало известно об отставке Людмилы Борисовой с поста руководителя регионального УФАС.