В Саратове после повторного рассмотрения дела суд признал виновными бывшего председателя городского комитета по управлению имуществом Елену Салееву и сотрудника КУИ Андрея Краснова. Об этом сообщает пресс-служба Волжского районного суда.

Напомним, в апреле прошлого года подсудимых оправдали — за отсутствием события преступления.

Ранее они обвинялись в получении взятки в особо крупном размере и в превышении должностных полномочий. Суд пришел к выводу, что они получили взятку на общую сумму 17 миллионов рублей.

Чиновники поспособствовали в передаче земельного участка в аренду другим лицам и получении разрешения на строительство многоквартирного жилья.

Суд приговорил Салееву к лишению свободы на срок 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей запрещено занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок 5 лет.

Краснова приговорили к лишению свободы на срок 6,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности в указанных структурах на срок 5 лет.