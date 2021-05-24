Бывший министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин, уволенный на прошлой неделе, вернулся на строе место. Это следует из обновления в списке руководства компании, опубликованного на сайте компании.

Согласно обновленной странице сайта, Вадим Ойкин вновь занял кресло генерального директора АО «Облкоммунэнерго».

Напомним, он покинул свой пост в правительстве региона 18 мая. Обязанности регионального министра финансов пока будет исполнять первый зам Ирина Бегинина. Вадим Ойкин работал в «Облкоммунэнерго» до 20217 года.