Бывший министр здравоохранения Саратовской области Алексей Данилов назначен руководителем региональный Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Об этом информпарталу «Новости Саратова» рассказал советник минздрава Александр Колоколов.

Алексея Данилова официально представили коллективу центра. Бывший руководитель учреждения Любовь Потемина остается работать в центре. Как пояснил Колоколов, смена руководства связана с нормами трудового кодекса.

Напомним, Алексей Данилов с 2012 по 2015 годы возглавлял министерство здравоохранения по Саратовской области.