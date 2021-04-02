Сегодня суд Октябрьского района Саратова вынес оправдательный приговор в отношении бывшего регионального министра — председателя комитета по информатизации Ларисы Кузнецовой и ее мужа. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказала адвокат Елена Сергун.

По словам защитника, суд принял полностью обоснованное решение и прекратил уголовное дело за отсутствием события преступления. Елена Сергун рассказывает, что следствие не смогло представить никаких доказательств вины Ларисы Кузнецовой, кроме показаний индивидуального предпринимателя, обвинявшего экс-министра во взяточничестве. При этом прокуратура требовала посадить экс-чиновницу на 10 лет.

Елена Сергун полагает, что прокуратура попытается обжаловать решение районного суда.

Напомним, Ларису Кузнецову обвиняли в сборе взяток с предпринимателей за организацию при МФЦ Саратовской области центров оказания платных услуг. По мнению следователей, посредником выступал муж экс-министра. Сумма претензий к Ларисе Кузнецовой исчислялась в 13,4 миллиона рублей.