Перед судом в Саратовской области предстала организованная группа наркоторговцев, в их числе женщина и бывший полицейский. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Два года назад житель Балакова предложил другу заняться закладками «солей» в регионе. Сам наркотик заказывался в сети. В итоге эти мужчины занялись заказами, а для размещения закладок вовлекли в бизнес еще двух человек: мужчина прятал закладки в Вольске, а женщина в Балакове.

Позднее к ним примкнул сотрудник ППС МУ МВД «Балаковское», потом он был уволен из органов. Именно у него хранились наркотики.

Один участник банды заключил с органами досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 лет в колонии строгого режима.

Другие же члены группировки вину признавать отказались. Приговором суда организатору назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, бывший сотрудник полиции получил семь с половиной лет колонии. Оставшиеся мужчина и женщина получили семь и шесть лет соответственно.