Октябрьский районный суд Саратова признал бывшего ректора СГТУ Игоря Плеве виновным в растрате и пособничестве в этом, а также превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что ФГБОУ «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» построил блок-секцию многоквартирного дома в Саратове для жилья молодых ученых.

С 2010 по 2014 годы 62-летний ректор университета распределил построенные за счет федеральных бюджетных целевых средств 18 квартир сотрудникам ВУЗа, которые не соответствовали необходимым критериям для получения жилья в рамках указанной программы. Затем помещения были переданы в социальный найм с последующей приватизацией, чем причинен ущерб федеральному бюджету на сумму более 24 миллионов рублей.

В 2016 году ректор университета, побуждаемый «личными отношениями с 49-летней женщиной» трудостроил ее на одну из должностей возглавляемого института без фактического осуществления ею какой-либо трудовой деятельности с незаконной выплатой заработной платы.

Теперь злоумышленник проведет 4,5 лет исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года, его пособнице – в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вcтупил.