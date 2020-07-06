В отношении бывшего директора УК «Стимул» возбуждали уголовные дела за мошенничество и присвоение. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина забирал себе деньги жителей дома, вместо того, чтобы отдавать их поставщикам за теплоэнергоресурсы.

Оказалось, что он перечислял средства на расчетные среда аффилированной организации. Якобы, как оплата ремонтных услуг, охраны, содержания зданий.

Еще мужчина успел продать два автомобиля организации мимо кассы, деньги забрал себе.

По выявленным эпизодам сумма хищений составила 1,4 миллиона рублей. Расследование продолжается.